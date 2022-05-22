Вдруге за тиждень. Зеленський провів розмову з Джонсоном

Зеленський розказав Джонсону про переговори з Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у неділю, 22 травня. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

За словами Зеленського, серед іншого, він розповів британському прем'єру про зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Розказав Борису про переговори, ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту передусім агропродукції, а також обсяг імпорту пального в Україні», – заявив глава держави.

Розмова лідерів України та Британії була другою за тиждень. 19 травня вони обговорили надання додаткової військової допомоги Києву. Джонсон сказав Зеленському, що вона включатиме далекобійну артилерію, безпілотники та протикорабельні ракети.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Також сьогодні у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.