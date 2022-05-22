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    Президент Польщі Дуда виступив у Верховній Раді (відео)

    Польща постійно допомагає Україні з початку вторгнення РФ - Президент Польщі Дуда виступив у Верховній Раді (відео)
    Польща постійно допомагає Україні з початку вторгнення РФ
    фото: скріншот відео

    У парламенті також присутній глава держави Володимир Зеленський

    Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув з візитом до України сьогодні, 22 травня, розпочав свій виступ у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк в Telegram.

    У парламенті також присутній і глава держави Володимир Зеленський.

    «У Парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Також на виступі присутній президент України та уряд», – написав Железняк.

    Також Железняк повідомив, що свій виступ почав і український президент Володимир Зеленський.

    «Виступає президент України Володимир Зеленський зі словами подяки народу Польщі за допомогу та підтримку», – додав Железняк.

    Нещодавно в інтерв’ю виданню Polska Times Дуда висловив думку, що війна, яку розв’язала росія проти України, мала б завершитися поверненням Києву всіх захоплених територій. Він назвав це надзвичайно важливим питанням особисто для себе, для безпеки Польщі та задля майбутнього.

    Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада Польща війна Анджей Дуда Україна окупація #stoprussia
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    Президент Польщі Дуда виступив у Верховній Раді (відео)