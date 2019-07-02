Джонсон – Путіну щодо «краху лібералізму»: Володимир, у світі є країни, де 12% людей ходять в туалет на вулиці



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Борис Джонсон Фото: AFP

Борис Джонсон розкритикував слова російського президента про крах ліберальної ідеї

Борис Джонсон - фаворит в боротьбі за крісло прем'єрміністра Великобританії - написав для The Telegraph колонку під назвою «Ми доведемо, що Володимир Путін неправий, покинувши Євросоюз до 31 жовтня». У ній Джонсон розкритикував слова російського президента про крах ліберальної ідеї.

Джонсон назвав заяву Путіна «колосальною дурницею»; за словами британського політика, це підтверджують економічні факти. «Вільне та відкрите суспільство буде - в цілому - найкращим місцем для старту бізнесу. Воно стане найбезпечнішим місцем для інвестицій. Це буде найкраще місце для того, щоб завести сім'ю. Це буде найкраще місце для життя», - написав Джонсон.

За словами Джонсона, Великобританія доводить це своїм прикладом, вона є економічно розвиненою, технічно просунутою та культурно багатою країною. У британців є два «гаранта і захисника соціальної свободи - демократія і верховенство права», стверджує Джонсон. На його думку, ці ліберальні цінності безпосередньо пов'язані з економічним благополуччям: «Якщо політика не можна змістити з посади демократичним шляхом, буде поширюватися корупція, знижуватися ефективність, люди будуть страждати, а бідність - рости».

«Говорячи прямо, Володимир, у світі є країни, де капітал, як кажуть, зосереджений в руках олігархів і поплічників [вождя], де журналістів вбивають, де над «ліберальними цінностями» сміються, де, за даними Росстату, третина населення не може дозволити собі більше двох пар взуття на рік, 12% людей ходять в туалет на вулиці, а реальні доходи знижуються п'ять років поспіль», - написав Джонсон.

Частину колонки автор присвятив міркуванням про те, що саме завдяки демократії британці проголосували за вихід з Євросоюзу, де влада в своїх руках зосередили політики з Брюсселя. Текст закінчується словами: «Якщо ми хочемо підтримати ліберальні цінності, ми повинні покинути ЄС до 31 жовтня - і ми це зробимо».

Нагадаємо, Путін заявив, що ліберальна ідея «вичерпала себе», під час інтерв'ю The Financial Times, яке було опубліковано 27 червня. Слова Путіна широко обговорювали журналісти та політики. Зокрема, в публічну полеміку з російським президентом вступив глава Європейської Ради Дональд Туск. «Той, хто говорить, що ліберальна демократія вичерпала себе, також стверджує, що себе вичерпали свободи, верховенство закону і права людини. <...> Ось що я вважаю дійсно вичерпавшим себе: авторитаризм, культ особистості, влада олігархів. Навіть якщо іноді вони можуть здатися ефективними», - заявив Туск. Путін здивувався, що його слова викликали такий резонанс, але підтвердив, що, на його думку, «ліберальна ідея починає поїдати сама себе».