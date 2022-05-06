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    Джордж Буш назвав Зеленського Вінстоном Черчіллем нашого часу

    Президент України провів онлайн-зустріч із 43-м президентом США Джорджем Бушем<br /><br /> - Джордж Буш назвав Зеленського Вінстоном Черчіллем нашого часу

    Президент України провів онлайн-зустріч із 43-м президентом США Джорджем Бушем

    фото: instagram.com/georgewbush

    Джордж Буш відзначив мужність українського народу

    43-й президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-молодший назвав президента Володимира Зеленського Вінстоном Черчіллем нашого часу. Про це Джордж Буш-молодший написав на своїй сторінці у Instagram після відеозустрічі з українським президентом.

    «Для мене була честь сьогодні вранці провести кілька хвилин у розмові з президентом Зеленським – Уінстоном Черчіллем нашого часу. Я подякував президенту за його лідерство, його приклад і відданість свободі, а також відзначив мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не здригнуться у своїй боротьбі проти варварства та бандитизму Путіна. Американців надихає їхня сила духу та стійкість. Ми й надалі будемо стояти разом із українцями, коли вони відстоюють свою свободу», – написав Джордж Буш.

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    Допис, поширений George W. Bush (@georgewbush)

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Джордж Буш назвав Зеленського Вінстоном Черчіллем нашого часу