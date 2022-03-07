Дзюдоїстка Бiлодiд: Нехай кожній тварюці все повернеться в 10-кратному розмірі!

Дар'я Бiлодiд різко засудила військову агресію російських загарбників

Українська дзюдоїстка, дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід дуже емоційно засудила напад російських військ на Україну, – повідомляє Sport.ua.

«Окупанти вбивають українських дітей. Навіщо? Тварюки! Ви руйнуєте долі, ви не даєте людям спокійного життя, ви тільки вбиваєте нас і створюєте спільне горе. Господи, допоможи! Нехай кожній тварюці, яка робить таке зло, все повернеться у 10-кратному розмірі! Щоб ви відчули те, що ми відчуваємо», – написала дзюдоїстка в інстаграмі @olenazelenska_official.

Дар'я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві в сім'ї дзюдоїста Геннадія Білодіда. Дворазова чемпіонка світу (2018 i 2019 роки), чемпіонка Європи 2017 року, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Нагадаємо, що президент Української асоціації футболу Андрій Павелко звернувся до керівників національних футбольних асоціацій всього світу. «Щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей та жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною. Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади та військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які впливають на таке рішення», – сказав Павелко.