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    ЕasyJet отримав дозвіл на польоти з Італії до України

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    easyJet раніше не літала до України - ЕasyJet отримав дозвіл на польоти з Італії до України
    easyJet раніше не літала до України

    Список маршрутів поки не вказаний, втім відомо, що це може бути 12 щотижневих рейсів

    Один з найбільших лоукостерів Європи easyJet отримав дозвіл від італійського авіарегулятора на виконання рейсів з Італії в Україну. Таке рішення з’явилося на сайті ENAC.

    Згідно з офіційною інформацією авіаційного регуляторного органу Італії ENAC, авіакомпанія подала запит та отримала право на виконання польотів з Італії до України до кінця жовтня 2020 року.

    Права оформлені 23 липня на австрійський відділ easyJet — easyJet Europe Airline GmbH.

    Список маршрутів поки не вказаний, але зазначено, що це може бути 12 щотижневих рейсів. 

    Нагадаємо, що авіакомпанія easyJet ніколи не літала до України, проте, ще в 2018 році тодішній Міністр інфраструктури України Володимир Омелян очікував захід на український ринок бюджетних авіакомпаній easyJet та Eurowings.

    Насамкінець зауважимо, що у 2019 році easyJet став найкращим лоукостером Європи та другою найкращою бюджетною авіакомпанією світу за версією SkyTrax. До кризи, на розпродажах авіакомпанії можна було вхопити квитки, наприклад з Польщі в інші міста Європи від €3, а іноді і дешевше.

    Також повідомлялося, що Lufthansa оголосила про відновлення ще одного рейсу до столиці України. Вилетіти до Мюнхена можна буде з аеропорту «Бориспіль» тричі на тиждень по понеділках, середах та п'ятницях.

    Крім того, SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула. Рейси за маршрутом Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

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