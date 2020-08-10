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    Економіка та фінанси

    Lufthansa оголосила про відновлення ще одного рейсу до столиці України

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    Вилетіти до Мюнхена можна буде з аеропорту&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;тричі на тиждень по понеділках, середах та п'ятницях. - Lufthansa оголосила про відновлення ще одного рейсу до столиці України
    Вилетіти до Мюнхена можна буде з аеропорту «Бориспіль» тричі на тиждень по понеділках, середах та п'ятницях.

    Авіакомпанія відновить рейси Мюнхен-Київ з 7 вересня

    Авіакомпанія Lufthansa оголосила про відновлення прямих регулярних пасажирських рейсів Мюнхен-Київ з 7 вересня. Про це повідомляє avianews.

    Згідно з розкладом, виліт з Мюнхена планується о 12:35 і прибуття до Києва о 15:50, зворотно літаки з Києва будуть відправлятися о 16:40 з прибуттям до Мюнхена о 18:00.

    Зазначається, що вилетіти до Мюнхена можна буде з аеропорту «Бориспіль» тричі на тиждень по понеділках, середах та п'ятницях.

    До кінця жовтня німецький авіаперевізник планує розширити мережу з Мюнхена до 86 середньомагістральних і 13 далекомагістральних напрямків, пише видання.

    Нагадаємо, маршрут Київ-Мюнхен стане другим для Lufthansa в Україні після зняття заборони на міжнародні польоти. З 16 червня авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Франкфурт. До введення обмежень маршрутна мережа Lufthansa включала також рейс Львів-Мюнхен.

    Зараз польоти в Україну виконують ще дві авіакомпанії групи Lufthansa. Swiss обслуговує лінію Київ-Цюріх, Austrian Airlines - маршрут Київ-Відень. 

    Пасажирам варто мати на увазі, що можливі обмеження на польоти через нові спалахи пандемії коронавірусу. 

    Також повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).

    Водночас  лоукостер Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.

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