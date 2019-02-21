Ефірний час для агітації кандидатам надаватимуть з 1 березня − ЦВК



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Також члени ЦВК наголосили, що результати жеребкування буде оприлюднено у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»

Надання ефірного часу кандидатам на пост президента на виборах 2019 для проведення агітації почнеться з 1 березня 2019 року. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук після проведення жеребкування з визначення черговості надання кандидатам ефірного часу на радіо та ТВ за рахунок державного бюджету, передає «РБК-Україна».

Відповідну постанову було прийнято одноголосно.

«Звертаємо увагу, що починається трансляція, я так бачу, з 1 березня 2019 року. Таким чином ставимо на голосування проект постанови з першого питання. Постанову прийнято одноголосно», - повідомила Сліпачук.

Також члени ЦВК наголосили, що результати жеребкування буде оприлюднено у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

«Враховуючи пропозиції центральної суспільної телерадіокомпанії України щодо ефірного часу, який надаватиметься зареєстрованим кандидатам на суспільному теле- і -радіо каналах із зазначенням конкретної дати, часу виходу в ефір для проведення передвиборчої агітації за рахунок державних коштів бюджету України, пропонується затвердити результати жеребкувань… Цю постанову надіслати Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення та Національній суспільній телерадіокомпанії», - йдеться у рішенні ЦВК.

Варто зазначити, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.