Екологізація в Україні: названо місто-лідер, яке всім втерло носа

Житомир повністю перейшов на вуличне LED-освітлення

Місто Житомир займає першість щодо екологізації. Про це на сторінці в Facebook написав депутат Єгор Фірсов, який розповів про ключові показники, завдяки яким місто здобуло лідерські позиції.

«Ще у 2019 році повністю перейшли на вуличне LED-освітлення, і зараз економлять 70% грошей на електроенергії», – написав він.

Фірсов додав, що Житомир є першим містом у Східній Європі, яке планує до 2050 року повністю перейти на відновлювальні джерела енергії.

«Більше 20 тис. кубів питної води вони економлять щоденно, бо місто одне з перших провело масштабну модернізацію водоканалу. Залучивши грант майже в три мільйони євро, плюс кредит від Світового банку на вигідних умовах», – уточнив політик.

На думку Фірсова, на наших водоканалах втрати води в мережах досягають 40%. «Цього понеділка вже почали будувати один з перших сміттєпереробних заводів в Україні потужністю 100 тис тонн на рік – це стільки, скільки Житомир і генерує побутових відходів. Це означає, що через півтора роки на сміттєзвалища поїде до 15% сміття. Усе решта буде перероблятись... Вважаю, гарний приклад для наслідування іншим містам», – підсумував Фірсов.

Додамо, що смілянське комунальне підприємство «ВодГео» заборонило жителям приватного сектору поливати городи питною водою. За це передбачені значні штрафи.

Читайте також: