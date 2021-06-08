«Давайте саджати разом»: Зеленський звернувся з новою пропозицією до громад (відео)

У президента з’явилася нова мета – висадити по Україні 1551 новий парк

Президент України Володимир Зеленський вніс пропозицію розбити в кожній громаді новий парк. Таким чином кількість нових зелених зон повинна перевищити 1,5 тисячі. Про це Зеленський заявив під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад в Дніпрі.

Глава держави сказав, що хоче запропонувати учасникам Конгресу спільну мету – 1551 новий парк.

«Тобто один новий парк в кожній громаді. Іншими словами – давайте саджати разом», – запропонував Зеленський.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це він заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент. Указ про запуск проєкту Зеленський підписав одразу під час виступу.

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