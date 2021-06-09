Місто на Черкащині заборонило поливати городи питною водою. Стала відома причина

У водоканалі хотіли, щоби люди платили за полив кожної сотки двору. Проте мешканці приватного сектору відмовилися від цієї ініціативи

Поливаєш городи питною водою? Сплати штраф до 35 тис. грн

Смілянське комунальне підприємство «ВодГео» заборонило жителям приватного сектору поливати городи питною водою. За це передбачені значні штрафи, інформує «Сміла.UA».

У водоканалі підкреслюють, що поливати городи питною артезіанською водою – заборонено. Порушникам загрожує штраф від 15 до 35 тисяч гривень.

Зазначається, що жителям приватного сектору доведеться знайти якесь альтернативне рішення для поливу. Наприклад, пробити власну свердловину, збирати дощову воду чи поливати привозною технічною водою.

У водоканакалі зізналися: якщо приватний сектор поливатиме городи питною водою, то жителі багатоповерхівок взагалі залишаться без води.

Керівниця служби реалізації послуг та збору КП «Вод Гео» Наталія Д’яченко розповіла, що торік працівники водоканалу спробували запровадити укладання договорів на полив городів. У водоканалі хотіли, щоби люди платили за полив кожної сотки двору. Проте така практика не прижилась.

«Сміляни все одно не сплачували за це, знову нарощували борги, викручувались.Тож цього року будуть штрафувати за незаконний полив городів та від’єднувати несвідомих абонентів від мережі», – пише видання.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні відбудеться комплексний аудит всіх водних ресурсів. Нині триває підготовка до управління річковими басейнами. Вже побудовано чотири сучасні лабораторії, й відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке відкриває двері для впровадження сталих підходів у водну політику України.