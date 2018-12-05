Економічні проблеми в Ірані змушують афганців повертатися додому



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Афганці повертаються з Ірану через економічну скруту в країні

Іранський ріал знецінився на 70% протягом 2018 року

Міжнародна організація із міграції повідомляє про те, що станом на 1 грудня 2018 року із Ірану додому повернулися 721633 афганця, які перебували і працювали в сусідній країні нелегально.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Спеціалізована організація ООН із питань міграції зазначає, що такий відтік вихідців із Афганістану із Ірану не є прикладом типових сезонних коливань.

Причиною відтоку афганських трудових мігрантів стали політичні і економічні проблеми в Ірані, включно із девальвацією на 70% іранського ріала протягом лише цього року. Таке повернення афганців негативно позначиться на економічній ситуації в провінціях Герат, Гор і Бадгіс.