Для людей з окупованого Донбасу дуже важливо жити в безпеці, зазначив Пономарьов

На окупованому Донбасі жителі, які були налаштовані до Києва лояльно, вже поїхали, а ті, хто там залишився, і без того налаштовані насторожено. Таку думку озвучив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. «Від того, що ви їм дасте можливість таких же насторожених обрати в свої органи влади, ви отримаєте тільки цементацію цієї самої



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Ілля Пономарьов

Для людей з окупованого Донбасу дуже важливо жити в безпеці, зазначив Пономарьов

На окупованому Донбасі жителі, які були налаштовані до Києва лояльно, вже поїхали, а ті, хто там залишився, і без того налаштовані насторожено.

Таку думку озвучив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

«Від того, що ви їм дасте можливість таких же насторожених обрати в свої органи влади, ви отримаєте тільки цементацію цієї самої настороженості. Ви не розіб’єте їх точку зору, і додаткової напруги від того, що на цій території не буде виборів, не відбудеться, тому що якраз люди ось цієї психології не бачать можливості принципово впливати через вибори, у них ніколи в житті такої можливості не було. Це ті ж самі люди, які продають свій голос за гречку», – сказав Ілля Пономарьов.

За його словами, для людей з окупованого Донбасу дуже важливо жити в безпеці.

«Ключовим питанням для цих людей не є неможливість голосувати. Ключовим для цих людей є можливість жити не під бомбардуванням, безпеку і робочі місця. Якщо це буде, якщо буде видно, що з приходом Києва в цей регіон прийшло відновлення промисловості і перестали стріляти, то я вас запевняю, що ці люди будуть по-іншому себе вести і ставитися до київської влади», – резюмував колишній депутат Держдуми Росії.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, США і РФ вели переговори про зняття санкцій проти Москви після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Джерело: Апостроф