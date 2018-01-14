Екс-держсекретар США вважає Кім Чен Ина «розумною людиною»

Кондоліза Райс похвалила рішення Кім Чен Ина взяти участь в Олімпіаді

Колишній державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що вважає главу Північної Кореї розумною людиною. «Виявилося, що Кім Чен Ин є більш розумною людиною, ніж багато хто вважав раніше», - заявила Кондоліза Райс. Вона повідомила, що останні рішення про поїздку збірної КНДР на Олімпіаду в Пхенчані та зближення Північної та Південної



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Кондоліза Райс

Кондоліза Райс похвалила рішення Кім Чен Ина взяти участь в Олімпіаді

Колишній державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що вважає главу Північної Кореї розумною людиною.

«Виявилося, що Кім Чен Ин є більш розумною людиною, ніж багато хто вважав раніше», - заявила Кондоліза Райс.

Вона повідомила, що останні рішення про поїздку збірної КНДР на Олімпіаду в Пхенчані та зближення Північної та Південної Кореї є позитивними, повідомляє CNN.

«Підхід до Південної Кореї був розумним; рішення взяти участь в Олімпіаді теж. Я думаю, що він знаходиться в більшій ізоляції, ніж його батько. Можливо, він більш безрозсудний. Іноді я думаю, чи дійсно він вірить в це, коли говорить: Я можу знищити США, тому що, здається, кожного, хто повідомляє йому щось, чого він не хоче чути, вбивають. А це демотивує говорити йому правду», - заявила Райс.

Нагадаємо, нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року.

Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.

Джерело: Новое Время