  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Екс-держсекретар США вважає Кім Чен Ина «розумною людиною»

    Кондоліза Райс похвалила рішення Кім Чен Ина взяти участь в Олімпіаді
    Колишній державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що вважає главу Північної Кореї розумною людиною. «Виявилося, що Кім Чен Ин є більш розумною людиною, ніж багато хто вважав раніше», - заявила Кондоліза Райс. Вона повідомила, що останні рішення про поїздку збірної КНДР на Олімпіаду в Пхенчані та зближення Північної та Південної
    • Сьогодні, 02:53
    • Розсилка
    Кондоліза Райс
    Кондоліза Райс

    Кондоліза Райс похвалила рішення Кім Чен Ина взяти участь в Олімпіаді

    Колишній державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що вважає главу Північної Кореї розумною людиною.

    «Виявилося, що Кім Чен Ин є більш розумною людиною, ніж багато хто вважав раніше», - заявила Кондоліза Райс.

    Вона повідомила, що останні рішення про поїздку збірної КНДР на Олімпіаду в Пхенчані та зближення Північної та Південної Кореї є позитивними, повідомляє CNN.

    «Підхід до Південної Кореї був розумним; рішення взяти участь в Олімпіаді теж. Я думаю, що він знаходиться в більшій ізоляції, ніж його батько. Можливо, він більш безрозсудний. Іноді я думаю, чи дійсно він вірить в це, коли говорить: Я можу знищити США, тому що, здається, кожного, хто повідомляє йому щось, чого він не хоче чути, вбивають. А це демотивує говорити йому правду», - заявила Райс.

    Нагадаємо, нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року.

    Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.

    Джерело: Новое Время

    Читайте також
    Олімпійські Ігри США Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ