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    КНДР та Південна Корея узгодили дату наступних переговорів

    У Південній Кореї заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю
    Нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року. Про це з посиланням на міністерство південнокорейської уніфікації повідомляє Reuters. Зокрема передбачається, що делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів
    • Сьогодні, 02:18
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    Прапори Південної та Північної Кореї
    Прапори Південної та Північної Кореї

    У Південній Кореї заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю

    Нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року.

    Про це з посиланням на міністерство південнокорейської уніфікації повідомляє Reuters.

    Зокрема передбачається, що делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів мистецтва. Крім того, країни збираються продовжити обговорення деталей участі спортсменів із КНДР у майбутній Олімпіаді, про що говорилося на минулих переговорах, які пройшли 9 січня.

    У Південній Кореї вже заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю.

    Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.

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