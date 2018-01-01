КНДР та Південна Корея узгодили дату наступних переговорів
- Сьогодні, 02:18
-
Розсилка
У Південній Кореї заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю
Нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року.
Про це з посиланням на міністерство південнокорейської уніфікації повідомляє Reuters.
Зокрема передбачається, що делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів мистецтва. Крім того, країни збираються продовжити обговорення деталей участі спортсменів із КНДР у майбутній Олімпіаді, про що говорилося на минулих переговорах, які пройшли 9 січня.
У Південній Кореї вже заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю.
Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.