КНДР та Південна Корея узгодили дату наступних переговорів

У Південній Кореї заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю

Нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року. Про це з посиланням на міністерство південнокорейської уніфікації повідомляє Reuters. Зокрема передбачається, що делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів



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У Південній Кореї заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю

Нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня 2018 року.

Про це з посиланням на міністерство південнокорейської уніфікації повідомляє Reuters.

Зокрема передбачається, що делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів мистецтва. Крім того, країни збираються продовжити обговорення деталей участі спортсменів із КНДР у майбутній Олімпіаді, про що говорилося на минулих переговорах, які пройшли 9 січня.

У Південній Кореї вже заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною Кореєю.

Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.