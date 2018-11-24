Екс-директора ЦРУ госпіталізували з інсультом



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У Центрі закликали надати родині Хейдена приватність тоді, як генерал проходить процес лікування

Директор ЦРУ часів президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Майкл Хейден потрапив до шпиталю цього тижня після перенесеного інсульту

Про це повідомило в п'ятницю американське видання Washington Examiner.

«Він отримує кваліфіковану медичну допомогу, за що його сім'я вдячна», - йдеться в заяві Центру Хейдена з питань розвідки, політики й міжнародної безпеки Університету Джорджа Мейсона.

Водночас, у заяві Центру міститься прохання надати родині Хейдена приватність у той час, як генерал проходить процес одужання.

Майкл Хейден – директор ЦРУ часів президентів Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами. До того як очолити ЦРУ 2006 року, він керував Агентством національної безпеки (1999-2005 рр.), а також був першим заступником директора національної розвідки (2005-2006 рр.). Хейдену 73 роки.

Раніше колишній президент США Джордж Буш-старший був доправлений до лікарні з інфекцією, що потрапила в кров. Під час госпіталізації Буш-старший перебував у критичному стані: у нього падав тиск і кілька разів навколишні побоювалися, що він вже не піде на поправку.

Джерело: Укрінформ