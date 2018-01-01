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    Екс-голову «Укрспирту» схопили у Румунії – ГПУ

    Михайло Лабутін у розшуку «Інтерполу» з січня 2015 року
    У Румунії затримано колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна». «Затримання підтверджую, на кого він готував замах, не підкажу», - заявив Єнін. Як відомо, в
    • Сьогодні, 17:28
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    Михайло Лабутін у розшуку «Інтерполу» з січня 2015 року

    У Румунії затримано колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Затримання підтверджую, на кого він готував замах, не підкажу», - заявив Єнін.

    Як відомо, в грудні 2014 року Міністерство аграрної політики та продовольства України відсторонило керівника «Укрспирту» Михайла Лабутіна від посади.

    Після цього, Державна фіскальна служба України повідомила, що Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на суму 200,7 млн грн.

    А у січні 2015 року Інтерпол оголосив екс-керівника «Укрспирту» в розшук. Його розшукують за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Крім того, Лабутіну інкримінують ухилення від сплати податків.

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    Інтерпол Укрспирт Румунія
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