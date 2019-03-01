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    Екс-керівник «Укргазвидобування» розкрив «страшну» таємницю: собівартість вітчизняного газу – $10

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    <span>Екс-керівник &laquo;Укргазвидобування&raquo; Ілля Рибчич&nbsp;</span> - Екс-керівник «Укргазвидобування» розкрив «страшну» таємницю: собівартість вітчизняного газу – $10
    Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич 
    Фото: naftogaz.com

    За даними Рибчича, у 2009 році на амортизацію «Укргазвидобування» за рік спрямовувалось 800 млн грн, а сьогодні – 7-8 млрд грн

    Колишній керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич інтерв’ю «Главкому» прокоментував питання, якою ж є справжня собівартість вітчизняного газу.

    «Собівартість газу за старими бухгалтерськими звітами до 2009 року у «Укргазвидобуванні» становила 80 грн або $10. Все інше – податки. До собівартості раніше входили: сплата за геологорозвідувальні роботи, сплата за надра. Інші податки, такі як рентна плата, не входили. Рентна плата була як надлишок надприбутку», – пояснив Рибчич.

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    Він уточнив, що зараз молода команда зробила переоцінку основних засобів, в них амортизаційні відрахування значно збільшені.

    «У 2009 році амортизація по «Укргазвидобуванню» за рік становила 800 млн грн, а сьогодні вона становить 7-8 млрд грн. Крім того до собівартості ввійшли податки, збори та платежі, зокрема рентна плата, чого раніше не було, як я сказав. Але навіть з підвищеною амортизацією собівартість українського газу складає не більше ніж $15-20. Коли була заява про собівартість $250, то це малось на увазі собівартість з капітальними вкладеннями, але ж капітальні витрати не входять до собівартості, вони формуються завдяки прибутку. Якщо включити рентну плату в собівартість, то собівартість сягне близько $80-90», – зазначив екс-керівник «Укргазвидобування».

    На питання «Главкома», чи можна саме за такою ціною продавати газ, він відповів заперечно.

    «Ні, звичайно. Я вважаю, що сьогоднішня ціна на газ – оптимальна, вона дає можливість розвиватись галузі, нарощувати видобуток, оновлювати матеріально-технічну базу», – резюмував Рибчич.

    Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.

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