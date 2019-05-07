Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро



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В будинку Боргена відбувся обшук

Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.

Про це 7 травня повідомила данська газета Borsen з посиланням на адвоката самого Боргена.

Financial Times з посиланням на джерело підтверджує, що Боргена звинувачують в тому, що той не зміг запобігти ряду сумнівних угод.

Адвокат Пітер Шрадік підтвердив, що 12 березня в будинку Боргена відбувся обшук.

У липні 2018 року прокуратура Естонії оголосила про початок розслідування щодо естонського відділення Danske Bank, повідомляло агентство Reuters. За версією слідства, з 2007 по 2015 роки філія брала участь у відмиванні грошей на загальну суму більш ніж вісім мільярдів доларів. У зв’язку зі скандалом у відставку пішов голова Danske Bank Томас Борген.

На початку вересня 2018 року видання Financial Times з посиланням на незалежне розслідування повідомляло, що в 2013 році через естонський підрозділ Danske Bank пройшла «приголомшлива сума» – до 30 мільярдів доларів. У тому ж році стало відомо, що данська влада перевіряє угоди, укладені з 2007 по 2015 рік на загальну суму в 150 мільярдів доларів.

Своє розслідування щодо естонського відділення Danske Bank веде і влада США. У липні 2018 року позов проти банку подав підприємець Вільям Браудер, який заявив, що кредитна організація була одним із основних каналів виведення грошей із російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив загиблий у московському СІЗО юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський. У відмиванні грошей через банк також запідозрили двоюрідного брата президента Росії – Ігоря Путіна.

19 лютого Danske Bank заявив про припинення роботи на російському ринку, а також в Латвії, Литві й Естонії. В Естонії банк закриється на вимогу Фінансової інспекції, в інших країнах – в рамках стратегії по боротьбі з відмиванням грошей.