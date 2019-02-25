Екс-мера Рима посадили на шість років за корупцію



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Алеманно заперечує провину, називає вирок помилковим і обіцяє подати апеляцію

Процес пов'язаний з гучною справою Mondo di Mezzo

Суд у Римі у понеділок, 25 лютого, засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Алеманно також оголосили довічну заборону на роботу на державних посадах.

Процес пов'язаний з гучною справою Mondo di Mezzo, яка стосується висунення звинувачень у організованій злочинності в зв'язку з укладанням багатомільйонних контрактів для міста.

Алеманно заперечує провину, називає вирок помилковим і обіцяє подати апеляцію. В Італії вироки зазвичай не набувають чинності до тих пір, поки процес апеляції не буде завершений.

В рамках вироку у Алеманно вилучили близько 300 тисяч євро. Йому наказали виплатити компенсацію в розмірі 50 тисяч євро компанії зі збору відходів AMA та міській раді Рима.

Нагадаємо, 22 лютого МВС Росії звинуватило главу Демпартії Молдови Володимира Плахотнюка і бізнесмена В'ячеслава Платона в організації міжнародного злочинного угруповання і незаконному виведенні грошей за межі РФ.

У Демократичній партії Молдови назвали справу проти Плахотнюка спробою Росії вплинути на результат виборів у країні.

Джерело: Європейська правда