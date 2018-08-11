Екс-міністр оборони обурений звітом ООН про Іловайськ: Хіба вони не знають про російську агресію?



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Анатолій Гриценко

«ООН не осмілилась сказати хоча би слово у бік Росії», - Гриценко

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що представлений нещодавно звіт ООН про порушення прав людей під час серпневих подій у 2014 році в Іловайську є заангажованим. Про це він повідомив під час ефіру на телеканалі Newsone.

«Я дуже уважно прочитав доповідь ООН. Перше, я не вважаю її об’єктивною. Друге, я вважаю її політично заангажованою. Подивіться на рекомендації, які даються у кінці доповіді Україні та «озброєним угрупуванням», як вони називають бойовиків на Донбасі. ООН не осмілилась сказати хоча би слово у бік Росії. Хіба вони не знають, що якби не було факту російської агресії, то не було би Іловайська і Дебальцева? Не можна виривати інформацію з контексту… Звідки з’явились «Гради»? З супермаркету? Ось тому вони заангажовані», - зазначив Гриценко.

Нагадаємо, 9 серпня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер презентувала доповідь ООН щодо порушення прав людини та міжнародного права під час трагічних подій у районі Іловайська у серпні 2014 року.

У доповіді «Порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом у серпні 2014 року» мова йде не стільки про військові події того часу, скільки про факти вбивств, катування та знущання над цивільним населенням Донбасу та українськими військовополоненими.

Представники Моніторингової місії через чотири роки після самих подій стверджують, що під час збройного конфлікту серйозних порушень прав людини припускалися всі сторони конфлікту.

Особливий акцент у звіті робиться саме на вчинках бійців батальйону «Донбас», злочинам проросійських бойовиків та російських військових приділяється значно менше уваги. Усі звинувачення базуються на свідченнях осіб, яких опитували укладачі звіту.

Детальніше читайте: «Москва приклала до цього руку». Звіт ООН про Іловайськ – провокація до роковин?