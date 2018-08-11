Чергова серія «распятых мальчиков». Семенченко обурений доповіддю ООН про Іловайськ



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Нардеп та колишній командир 2-го Батальйону спеціального призначення «Донбас» Семен Семенченко

«За два дні мого перебування в місті ніяких вбивств і тортур мирних жителів не було», - Семенченко

Колишній командир 2-го Батальйону спеціального призначення «Донбас», а нині народний депутат Семен Семенченко спростував інформацію, викладену у звіті ООН щодо подій в Іловайську у серпні 2014 року. Зокрема, мова йде про випадки вбивств та катувань цивільного населення бійцями добровольчого батальйону «Донбас», які наводяться у звіті. Про це Семенченко повідомив у своєму Facebook.

«Я командував батальйоном «Донбас» під час іловайських подій при першому і другому штурмі міста. У звіті описуються події, які нібито мали місце після другого штурму - 18 серпня 2014 року. 18 серпня батальйон Донбас виконав бойове завдання і увійшов в Іловайськ. 19 серпня я та ще кілька бійців були поранені і доставлені в Дніпропетровську лікарню імені Мечникова. Командування батальйоном після 19 серпня я передав своєму заступнику - підполковнику Власенку. За два дні мого перебування в місті ніяких вбивств і тортур мирних жителів не було», - зазначив Семенченко.

За словами нардепа, українські військові навпаки, гуманно поставилися до цивільного населення. «Навпаки ми з ними ділилися харчами. Також я не знаю в нашому батальйоні будь-яких людей з позивним «Кат» (Семенченко посилається на єдиного згаданого у звіті бійця «Донбасу» - «Главком»). На мою думку такі «позивні» - плід уяви любителів «розіпнутих хлопчиків» і «з'їдених снігурів»», - додав Семенченко.

Нагадаємо, 9 серпня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер презентувала доповідь ООН щодо порушення прав людини та міжнародного права під час трагічних подій у районі Іловайська у серпні 2014 року.

У доповіді «Порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом у серпні 2014 року» мова йде не стільки про військові події того часу, скільки про факти вбивств, катування та знущання над цивільним населенням Донбасу та українськими військовополоненими.

Представники Моніторингової місії через чотири роки після самих подій стверджують, що під час збройного конфлікту серйозних порушень прав людини припускалися всі сторони конфлікту.

Особливий акцент у звіті робиться саме на вчинках бійців батальйону «Донбас», злочинам проросійських бойовиків та російських військових приділяється значно менше уваги. Усі звинувачення базуються на свідченнях осіб, яких опитували укладачі звіту.

Детальніше читайте: «Москва приклала до цього руку». Звіт ООН про Іловайськ – провокація до роковин?