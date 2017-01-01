Екс-прем’єра Єгипту депортували з Об'єднаних Арабських Еміратів – ЗМІ

Ахмеда Шафіка, за інформацією ЗМІ, доставили в аеропорт Каїра

Колишнього прем'єр-міністра та командувача повітряних сил Єгипту Ахмеда Шафіка у суботу, 2 грудня, депортували з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Його доставили в аеропорт Каїра, повідомляє інформагенція AP з посиланням на неназваних посадовців аеропорту. Члени родини Шафіка теж заявили агентству Reuters, що єгипетського



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Колишній прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік

Ахмеда Шафіка, за інформацією ЗМІ, доставили в аеропорт Каїра

Колишнього прем'єр-міністра та командувача повітряних сил Єгипту Ахмеда Шафіка у суботу, 2 грудня, депортували з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Його доставили в аеропорт Каїра, повідомляє інформагенція AP з посиланням на неназваних посадовців аеропорту.

Члени родини Шафіка теж заявили агентству Reuters, що єгипетського екс-прем'єра депортували з ОАЕ до Єгипту. Куди саме після депортації відправили Шафіка, котрий нещодавно оголосив, що хоче брати участь у майбутніх президентських виборах в Єгипті, - невідомо.

Раніше у цей же день, 2 грудня, адвокатка Шафіка в ОАЕ заявила, що її клієнта заарештували і депортують до Єгипту. Вона додала, що усі канали зв'язку з імовірним кандидатом у президенти обірвано.

Влада ОАЕ поки що не прокоментувала цю інформацію.

До слова, нещодавно у Держприкордонслужбі пояснили, чому не пустили в Україну дядька Саакашвілі.

Джерело: DW