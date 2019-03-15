Екс-президенту Вірменії Кочаряну продовжили арешт
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Розсилка
Кочаряну висунули звинувачення в поваленні конституційного ладу в останні тижні його 10-річного правління
Суд у Єревані продовжив на два місяці арешт екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну.
Про це повідомив його адвокат Арам Орбелян після судового засідання 15 березня.
За його словами, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.
Кочаряну продовжували арешт у грудні, через понад чотири місяці після висунутого звинувачення в поваленні конституційного ладу в останні тижні його 10-річного правління. Він ці звинувачення заперечує, а справу називає політично мотивованою.
Суд загальної юрисдикції у Єревані у липні 2018 року прийняв рішення заарештувати екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.
Кочаряна звинувачують в тому, що він наказав силам безпеки застосувати силу проти прихильників опозиції, які протестували проти фальсифікацій на президентських виборах в лютому 2008 року.
Джерело: Радіо Свобода