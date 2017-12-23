Екс-слідчий ГПУ розповів, проти кого Луценко наказував «закручувати гайки»

Крім проваджень по Ахметову, Луценко хотів бачити справи по суддям Державної судової адміністрації України

Генеральний прокурор Юрій Луценко хотів, щоб працівники його департаменту активізували справи проти Ахметова, а також Державної судової адміністрації України. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус. «Крім проваджень по Ахметову, Луценко хотів бачити справи по суддям ДСА за фактом незаконного втручання в



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Дмитро Сус

Крім проваджень по Ахметову, Луценко хотів бачити справи по суддям Державної судової адміністрації України

Генеральний прокурор Юрій Луценко хотів, щоб працівники його департаменту активізували справи проти Ахметова, а також Державної судової адміністрації України.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус.

«Крім проваджень по Ахметову, Луценко хотів бачити справи по суддям ДСА за фактом незаконного втручання в цю систему. Для того, щоб мати змогу абсолютно до будь-якого працівника цієї структури, ланки кожного суду зайти в гості», – розповів Сус.

Він зазначив, що виконання вказівки Юрія Луценка стосовно ДСА подарувала б ГПУ можливість мати абсолютний вплив на судову систему України.

«З моєї точки зору, ми б мали вплив на судову систему. Я не стверджую, що тоді суді виконували би всі прохання Генеральної прокуратури. Проте було б достатньо згадки про наявність справи ДСА у нас для того, щоб сколихнути неспокій. Ймовірно, тоді суддя по-іншому дивився на реальність і розглядав ту чи іншу справу», – додає екс-слідчий ГПУ.

Нагадаємо, екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус розповів, що Генпрокурор Юрій Луценко запропонував взятися йому за справу олігарха Ріната Ахметова, але за умови створення проваджень проти Державної судової адміністрації, незважаючи на те, що підстав для такої діяльності не було.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

11 серпня суд арештував майно Суса.

Як відомо, колишнього чиновника ГПУ Дмитра Суса підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу, зокрема в тому, що він крав вилучені під час обшуків ігрові автомати та інше майно.

Його затримали 25 липня в аеропорту «Бориспіль».