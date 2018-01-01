Екс-учасник АТО розповів, як нардеп від партії Ляшка намагався здійснити рейдерське захоплення відомої торгової мережі

На те, щоб залити кров'ю один магазин АТБ, Рибалко виділяв 10 тисяч доларів, - ветеран АТО Михайло Помогайбо

Екс-заступник батальйону «Свята Марія» Михайло Помогайбо стверджує, що народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка планував рейдерське захоплення мережі маркетів АТБ, оплачуючи послуги виконавців цього плану. За один магазин торгової мережі Рибалко нібито платив виконавцям по $10 тис. Про це Помогайбо заявив в прямому ефірі



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Нардеп від партії Ляшка Сергій Рибалка

На те, щоб залити кров'ю один магазин АТБ, Рибалко виділяв 10 тисяч доларів, - ветеран АТО Михайло Помогайбо

Екс-заступник батальйону «Свята Марія» Михайло Помогайбо стверджує, що народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка планував рейдерське захоплення мережі маркетів АТБ, оплачуючи послуги виконавців цього плану. За один магазин торгової мережі Рибалко нібито платив виконавцям по $10 тис. Про це Помогайбо заявив в прямому ефірі «Першого ділового» телеканалу. За його словами, в його обов'язки входила реалізація серії силових акцій проти київських магазинів АТБ.

«Протестні акції планувалися в офісі Сергія Рибалка його менеджерами. Наше завдання полягало в тому, щоб залити магазини свинячою кров'ю. Ми залили один магазин кров'ю і кинули свинячу голову. План був розписаний покроково – хто і що робить. Надалі планувалися більш широкомасштабні акції протесту по всій території України. Я керував тільки акціями в Києві », - стверджує ветеран АТО Михайло Помогайбо.

«У Києві в одній акції було задіяно дуже багато людей. У самій акції брали участь не менше 100 чоловік. Акцію планували не менше 10 людей в штабі Рибалка - менеджери, бухгалтери, економісти, юристи і піарники, які займалися чорною інформаційною кампанією проти мережі АТБ. На одну акцію виділялося не менше $10 тис. Це загальна сума, яка давалася на старті. Планувалося ж атакувати 20-30 магазинів. Для акцій купувалася техніка, замовлялася поліграфія тощо», - каже Помогайбо.