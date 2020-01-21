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    Екс-виконавчий директор RosUkrEnergo Чуйченко став новим міністром юстиції РФ

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    Костянтин Чуйченко 21 січня став новим міністром юстиції Росії - Екс-виконавчий директор RosUkrEnergo Чуйченко став новим міністром юстиції РФ
    Костянтин Чуйченко 21 січня став новим міністром юстиції Росії

    З 2004 по 2008 рік Костянтин Чуйченко був виконавчим директором компанії RosUkrEnergo AG, яка використовувалася для транзиту газу в Україну

    Колишній виконавчий директор RosUkrEnergo AG Костянтин Чуйченко став новим міністром юстиції Росії

    Президент Росії Володимир Путін 21 січня підписав указ про склад нового кабінету міністрів РФ.

    З 2004 по 2008 рік Чуйченко був виконавчим директором компанії RosUkrEnergo AG, яка використовувалася для транзиту газу в Україну. Акціонерами компанії були «Газпром» і Centragas Holding AG Дмитра Фірташа.

    Одним з власників компанії також називали кримінального авторитета Семена Могилевича, якого розшукувало ФБР.

    Чуйченко фігурував в «Кремлівському звіті» - списку осіб, стосовно яких уряд США може застосувати санкції.

    Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін в Конституцію Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

    Після виступу Путіна прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку урядуНовим прем'єром був призначений Михайло Мішустін.

    Росія Газпром санкції Дмитро Фірташ Путін кадрові зміни уряд
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