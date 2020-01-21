Екс-виконавчий директор RosUkrEnergo Чуйченко став новим міністром юстиції РФ



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Костянтин Чуйченко 21 січня став новим міністром юстиції Росії

З 2004 по 2008 рік Костянтин Чуйченко був виконавчим директором компанії RosUkrEnergo AG, яка використовувалася для транзиту газу в Україну

Колишній виконавчий директор RosUkrEnergo AG Костянтин Чуйченко став новим міністром юстиції Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 січня підписав указ про склад нового кабінету міністрів РФ.

З 2004 по 2008 рік Чуйченко був виконавчим директором компанії RosUkrEnergo AG, яка використовувалася для транзиту газу в Україну. Акціонерами компанії були «Газпром» і Centragas Holding AG Дмитра Фірташа.

Одним з власників компанії також називали кримінального авторитета Семена Могилевича, якого розшукувало ФБР.

Чуйченко фігурував в «Кремлівському звіті» - списку осіб, стосовно яких уряд США може застосувати санкції.

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін в Конституцію Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після виступу Путіна прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Новим прем'єром був призначений Михайло Мішустін.