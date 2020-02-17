Ексдепутатка Ради Острікова претендує на посаду заступника міністра фінансів



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Тетяна Острікова їздить на орендованому Mercedes-Benz ML 350 випуску 2015 року, який зареєстрований на ІП «І-АР-СІ» Фото: samopomich.ua

Згідно з документом, Острікова задекларувала будинок у Вишгороді площею 280 кв. м і декілька земельних ділянок, а також годинники Chppard та Van Der bauwede, сумку Louis Vuitton, ювелірні прикраси та антикварну ікону

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Острікова (фракція «Об'єднання «Самопоміч») претендує на посаду заступника міністра фінансів. Про це свідчать дані її декларації.

Тетяна Острікова 17 лютого подала декларацію як кандидат на пост заступника міністра фінансів.

Вона задекларувала будинок площею 280 м. кв. вартістю 5,4 млн гривень, а також дві земельні ділянки.

Їй також належить: годинник Chopard і Van Der Bauwede, сумка Louis Vuitton, ювелірні вироби.

Вона їздить на орендованому Mercedes-Benz ML 350 випуску 2015 року, який зареєстрований на ІП «І-АР-СІ».

Також у неї низка рахунків в АльтБанку і Приватбанку, $75 тис. і 5 тис. євро готівкою.

Нагадаємо, Тетяна Острікова була включена в список «Самопомочі» під №19, на момент обрання депутатом Ради працювала директором компанії «Юніко-Істейт», яка займається здаванням в оренду майна.