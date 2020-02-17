Ексворотаря хокейного «Сокола», учасника українсько-російської війни побили люди з депутатським значком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свого часу Микола Ворошнов вважався одним із найталановитіших хокейних голкіперів України Фото із соцмереж

Наразі осіб порушників не встановили

Воротар хокейного клубу «Сокіл» (Київ) у 2005-2007 роках, учасник українсько-російської війни Микола Ворошнов став учасником інциденту, про який розповів на власній сторінці у «Фейсбуку». Колишнього спортовця та бійця, який також запам’ятався участю в телепроекті «Зважені та щасливі», 10 лютого побили на дорозі люди, причетні до особи з депутатським значком.

«Прикро, що не один на один, а тулили мене цілим стадом, - розпочав свою розповідь Микола. - Сталося це у Києві, на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, об 11:00. Я їхав по головній, а воно вискакувало з права з під знаку. Довелося відгальмовуватися. Почав йому сигналити, виказуючи цим своє невдоволення схожою поведінкою на дорозі. Підрізавши мене, авто загальмувало, з нього вискочили двоє. Водій – представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця – охоронець у плащі з «вухом», який одразу «позначив» наявність вогнепальної зброї. Нетривала перепалка на підвищених типу: «Кому ты сигналишь?» та «ты вообще знаєш, с кем общаешься?». Під час неї зупинилися ще одне авто, здається Х5, там ще двоє...

І тут як почало мені «прилітати» з різних сторін. Точно так, прямо «в ціль». Добре, що встояв на ногах, бо ці могли б почати «піднімати» з носака... Здається, до мого великого сорому, я навіть не «відповів», але це не точно. Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібав. Аж ностальгія. Повно «юшки», половинка зуба, розвалили трохи губи, особливо з середини. Нормально так поприлітало. Але обличчя пройшло випробування на міцність».

voroshnov

Попервах Ворошнов вирішив не викликати правоохоронців. «Жодних заяв не писав, не вірю я в наше правосуддя. Маю на це підстави», - написав Микола, натомість взявшись за пошуки знайомої особи на сайті Верховної ради.

«Десь з годину просидів на сайті Верховної ради, намагаючись знайти «знайому» пику. Так щоб «це точно він» - ні, нічого. Я взагалі обличчя погано запам'ятовую, а тут ще й по голові били. По автівці: чорний джип, здається, «Порш Кайєн» (можливо «Рендж»), номерний знак – тільки цифри пам'ятаю: 7747, без літер та точної марки авто майже неможливо встановити точного власника», - розповідає Ворошнов.

Ворошнов воював у складі батальйону «Донбас»

Врешті, за порадою фейсбук-друзів Микола таки звернувся в поліцію, написав заяву. Після розголосу небайдужі громадяни поділилися першим відео інциденту з камер цілодобового спостереження.

«Тепер напевно знаємо, що це був таки «Порш», йшов у парі з Таурег (видно на початку відео), - прокоментував Ворошнов. - По відео, поетапно: Таурег проскакує вперед і між ними вклинюється вантажівка, але коли все це відбувається, Таурег повертається зі зворотньої сторони, з нього виходять ще двоє, потім він розвертається і зникає за «Порше».

Микола залишив слід у складі найтитулованішого хокейного клубу України

«Шукаю тебе, провладна потворо. Якщо ти – чоловік, дай потриматись тобі за горло, один на один. А потім і твоїм псам хвости понакручувати, по одному, по-чесному, по-чоловічому», - підсумував Микола Ворошнов.