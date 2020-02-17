У Сєвєродонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради



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Поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради

У Сєверодонецьку сталася бійка між помічником депутата Верховної ради і депутатом місцевої ради. Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Повідомляється, що поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради.

Зазначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися в поліцію із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження».

Нагадаємо, 6 лютого у Верховній Раді через запланований розгляд закону про ринок землі сталося дві бійки за участю народних депутатів.