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    У Сєвєродонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради

    • Розсилка
    У Сєвєродонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради

    Поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради

    У Сєверодонецьку сталася бійка між помічником депутата Верховної ради і депутатом місцевої ради. Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

    Повідомляється, що поліція відкрила справу за фактом бійки перед будівлею Сєверодонецької міської ради.

    Зазначається, що після бійки обидва чоловіки звернулися в поліцію із заявами про заподіяння тілесних ушкоджень. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження».

    Нагадаємо, 6 лютого у Верховній Раді через запланований розгляд закону про ринок землі сталося дві бійки за участю народних депутатів.

    Луганщина депутат бійка поліція
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