Розслідування «Роттердам+» дискредитує Україну в очах міжнародних партнерів – адвокат



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Формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля з метою встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у 2016–2019 роках

Закрити справу, на думку Дригваль, слідству заважають «особисті політичні, професійні амбіції керівників правоохоронних органів»

Розслідування у справі «Роттердам+» може обернутися фіаско для правоохоронної системи і дискредитувати державну владу в очах міжнародних партнерів та донорів України. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявила адвокат сторони захисту Людмила Дригваль.

«Ми дуже сподіваємося, що орган досудового розслідування прийме єдино можливе законне рішення у цьому випадку – закрити справу. Оскільки в іншому випадку це би повністю дискредитувало інститут президенства в Україні в цілому», – зазначила адвокат. За її словами мова йде не тільки про президента Зеленського, який особисто підписав меморандум з МВФ, в якому зафіксований принцип імпортного паритету для визначення ціни на газ, а про всю державну владу, яка по відношенню до природного газу визнала цей підхід найбільш ефективним і найбільш прогресивним.

«Це буде повне фіаско правоохоронної системи. І це буде дискредитація України в очах світового співтовариства, європейського співтовариства», – додала адвокат. За її словами за понад три роки розслідування НАБУ і САП не надали жодних доказів, які підтверджують нанесення збитків, отримання неправомірної вигоди чи змови.

«У слідства не тільки немає доказів, які би підтверджували вину підозрюваних. А навпаки, вони зібрали навіть такі докази, такі експертні дослідження, які підтверджують відсутність збитків», – наголосила адвокат.

Закрити справу, на думку Дригваль, слідству заважають «особисті політичні, професійні амбіції керівників правоохоронних органів».

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля з метою встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у 2016–2019 роках. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

10 липня 2020 року за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам+».

Ціну газу для населення з лютого 2020 року встановлюють за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі із МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.

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