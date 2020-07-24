Ткаченко: Мінкульт розпочав розробку проєкту з медіаграмотності



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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко Фото: Главком

Мінкульт хоче сформувати в країні «інформаційну культуру»

Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало розробку програми з медіаграмотності населення.

Про це повідомив у Facebook очільник міністерства Олександр Ткаченко.

«Зібрав у міністерстві ключових стейкхолдерів, які вже мають досвід з популяризації медіаграмотності. Буду виводити це питання на системний державний рівень. Цей виклик пов’язаний не лише з російською пропагандою, а й з якістю медійного продукту, який наповнює інформаційний простір довкола», - написав міністр.

Він також зазначив, що створення такого проєкту «питання нагальне», адже в країні потрібно сформувати «інформаційну культуру»: навчити громадян відрізняти новини від фейків, робити фактчекінг, формувати критичне мислення.

«Необхідні освітні зміни. Медіаграмотністі мають навчатися не тільки школярі та студенти, а й вчителі та викладачі. Існуючий досвід та напрацювання з медіаграмотності обов’язково мають бути врахованими», - додав Ткаченко.

Він пояснив, що напрацювання розроблятиме не лише Мінкульт, а й Міністерство цифрової інформації та Міносвіти. За місяць готовий план дій мають обговорити повторно.

До слова, журналісти назвали закон «Про медіа» нацистським «Майн Кампфом» та «могилою для країни».