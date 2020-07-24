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    Культура

    Ткаченко: Мінкульт розпочав розробку проєкту з медіаграмотності

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    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко - Ткаченко: Мінкульт розпочав розробку проєкту з медіаграмотності
    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
    Фото: Главком

    Мінкульт хоче сформувати в країні «інформаційну культуру»

    Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало розробку програми з медіаграмотності населення.

    Про це повідомив у Facebook очільник міністерства Олександр Ткаченко.

    «Зібрав у міністерстві ключових стейкхолдерів, які вже мають досвід з популяризації медіаграмотності. Буду виводити це питання на системний державний рівень. Цей виклик пов’язаний не лише з російською пропагандою, а й з якістю медійного продукту, який наповнює інформаційний простір довкола», - написав міністр.

    Він також зазначив, що створення такого проєкту «питання нагальне», адже в країні потрібно сформувати «інформаційну культуру»: навчити громадян відрізняти новини від фейків, робити фактчекінг, формувати критичне мислення.

    «Необхідні освітні зміни. Медіаграмотністі мають навчатися не тільки школярі та студенти, а й вчителі та викладачі. Існуючий досвід та напрацювання з медіаграмотності обов’язково мають бути врахованими», - додав Ткаченко.

    Він пояснив, що напрацювання розроблятиме не лише Мінкульт, а й Міністерство цифрової інформації та Міносвіти. За місяць готовий план дій мають обговорити повторно.

    До слова, журналісти назвали закон «Про медіа» нацистським «Майн Кампфом» та «могилою для країни».

    ЗМІ Мінкульт міністр студенти Україна Олександр Ткаченко населення школярі
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