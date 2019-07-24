Експерт-міжнародник дав пораду Зеленському щодо розвитку українсько-британських відносин



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Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики Фото Станіслава Груздєва, Главком

Позиція британських партнерів полягає в тому, що Україна повинна зробити своє домашнє завдання, а саме розвивати економіку

Всі ключі для якісної зовнішньої політики лежать в середині України. Потрібно виконати політичний та економічний порядок денний, який був задекларований новою українською владою. Таку думку висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На думку заступника директора Інституту світової політики, зараз активність на міжнародній арені нічого не дасть. Всі ключі для якісної зовнішньої політики лежать в середині України, щоб виконати політичний та економічний порядок денний, який був задекларований.

«Ми повинні вийти на той рівень, щоб наш ВВП росло не 2,5-3% на рік чи 3,2% як за останніми прогнозами у зв’язку з гарним урожаєм та збільшення рівня споживання, але це не ті темпи росту економіки, які могли б допомогти вибудувати кращі відносини з Британією», - каже Бєлєсков.

Позиція британських партнерів полягає в тому, що Україна повинна зробити своє домашнє завдання, а саме розвивати економіку та реалізовувати політичні обіцянки.

«Якщо нічого не буде зроблено домашнє завдання, то ось вам 31 млн фунтів на рік по операції «Орбітал», в Чорне море будуть заходити подекуди британські кораблі, а також інвестиції на рівні 2 млрд фунтів. Але треба розуміти, що 2 млрд – це з усіма британськими юрисдикціями. Британські юрисдикції – це Віргінські та інші острови, тобто офшори, де люблять зберігати свої кошти українські олігархи. А потім під виглядом британських інвестицій до нас приходять наші ж гроші», - продовжує Бєлєсков.

Експерт-міжнародник переконує, що Британія зацікавлена в українській економіці, а саме в аграрній, енергетичній галузях. Все залежить виключно від України, щоб зростала економіка, а не в кількості іноземних візитів.