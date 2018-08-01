Експерт пояснив, чому Росія забороняє національні мови на своїй території



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Співзасновник громадського руху «Вільний Ідель-Урал» Боляєнь Сиресь проаналізував ініціативи Держдуми РФ

1 серпня в прес-центрі «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Чому Росія забороняє національні мови на своїй території?»

Гість прес-центру - ерзянський поет, голова товариства ерзя в Україні «Ерзянь Вал» («Ерзянське слово»), співзасновник громадського руху «Вільний Ідель-Урал» Боляєнь Сиресь (рос. Олександр Болькін) - буде аналізувати ініціативи Держдуми РФ щодо ліквідації вивчення національних мов етносів, корінних народів, що проживають на території РФ, а також як представники пригнічених народів у РФ намагаються в Україні зберігати, розвивати свою культуру, мову, питання незалежності країн Ідель-Уралу.

Нагадаємо, посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що українська діаспора в Канаді змінює ставлення до українських реалій, зокрема до того, що частина українців спілкується російською мовою.