Експерт про переїзд Офісу Зеленського: транспортний колапс в принципі неможливий



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Експерти підрахували збитки від перекриття Європейської площі у випадку мітингу під Офісом президента в Українському домі

Транспортний експерт Віктор Петрук прокоментував, як переїзд Офісу президента в Український дім вплине на транспортну спроможність Європейської площі.

Так, Петрук впевнений, що як мінімум колапсу від переїзду не трапиться.

«З точки зору транспортного рішення, проєкт відкритий. Напевно, буде формуватись окреме технічне завдання. Ніякий колапс в принципі неможливий в місті», - сказав експерт після публічної презентації проєкту архітектором Іваном Юнаковим.

«Транспортна система міста є мережею: щоб в мережі не перекрили б, завжди відбудеться перерозподіл. Бували такі дні, коли по два мостових переходи не працювало. У нас зараз три мостові переходи знаходяться на ремонті, і колапсу апокаліптичного не відбувається, тому що люди змінюють маршрути, змінюють види транспорту», - пояснив він.

Петрук розповів, що раніше вже проаналізували самий крайній варіант – повне перекриття руху на Майдані незалежності.

«У нас був великий проєкт зміни руху на Хрещатику від Європейської площі до Бесарабки. Він базувався саме на тому, що пропускна спосібність Хрещатику зараз є надлишковою, тому що її обмежують саме Європейська та Бесарабська площі. Тому Хрещатик може бути звужений без проблем», - сказав експерт.

А ось Європейська площа, на його думку, є слабкою ланкою в цій мережі.

«Якщо там влаштовувати наземні пішохідні переходи, велодоріжки і т.ін., то пропускна спроможність зменшиться на 10-15% від поточного рівня. І це абсолютно не призведе ні до яких негативних наслідків», - запевняє Петрук.

Також експертами були проведені розрахунки збитків на випадок «третього Майдану».

«Більше того, самий критичний сценарій, про який ми говоримо, - повне перекриття – призведе до втрати 30 млн грн на тиждень недовиробленого валового регіонального продукту. Але ми сподіваємось, що ті активності, які там з’являться у зв’язку зі зменшенням транспортного навантаження (збільшиться туристична привабливість і т.п.), дадуть більший дохід, ніж втрати від зменшення транспортного руху», - розповів експерт.

У четвер, 20 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію адміністрації, і відтепер офіс глави держави переїжджає з Банкової на Європейську площу. Він базуватиметься в Українському домі.

Нагадаємо, архітектор Іван Юнаков (64-й номер в виборчому списку «Слуги народу») представив проєкт Офісу президента в Українському домі. Новий офіс буде розрахований на 500 співробітників, в підвальній частині буде парковка на 136 місць, буде збережений атріум, а стіни кабінетів будуть скляними. Кабінет президента буде розташований на четвертому поверсі, скло буде броньоване.

Заплановані чотири в’їзди в будівлю.

Загальний кошт облаштування Українського дому складатиме 300 млн грн. Роботи триватимуть 6-9 місяців.

Серед іншого передбачається створення пішохідної зони перед входом в Український дім. Вона буде частково розташована на проїзній частині