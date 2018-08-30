Експерт розповів, чим операція Об’єднаних сил ефективніша за АТО



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Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у прес-центрі «Главкома»

За словами профільного експерта, перехід з АТО до операції Об’єднаних сил має вкрай важливе значення для суспільства

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що між операцією Об’єднаних сил та АТО на Донбасі немає кардинальних змін.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Це більше психологічні моменти, цей крок, перехід з АТО до операції Об’єднаних сил має вкрай важливе значення для суспільства. Бо відтоді було зрозуміло, що ми ведемо війну з ворогом і про це заявили відкрито. Армія зайнята тим, що вона доволі успішно воює у тактичній війні з Росією», - заявив Бадрак.

Але, за словами експерта, проблема у тому, і всі ми це побачили на тлі чергового загострення, що ця тактична війна у будь-який момент може перерости у масштабне вторгнення в Україну.

«Війна може мати оперативно-стратегічний формат, до якого, на жаль, Україна сьогодні лише частково готова. Але за ухвалення вірних, в тому числі кадрових рішень ситуація була би трохи іншою. Саме тому я досить критично оцінюю стан нашого війська і оборонний потенціал в разі повномасштабної війни», - резюмував директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.