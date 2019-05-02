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    Суспільство

    Українці так розбагатіли, що у березні оплатили комірне на 101%

    • Розсилка
    Українці так розбагатіли, що у березні оплатили комірне на 101%

    Середній розмір квитанції за комуналку разом з електроенергією складає 2,3 тис. грн

    Населення України поступово гасить борги за комунальні послуги попередніх періодів. Так, обсяг сплачених коштів у березні склав 18 млрд грн, що є 100,9% нарахованих за цей період сум. Про це повідомляє Держстат.

    За постачання електроенергії сплачено 4 млрд грн, що є 143,9% нарахованих сум.

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    При цьому в березні середні нарахування разом з електроенергією на одного власника особового рахунку складали 2296,5 грн.

    Найбільше повертають борги за комірне на західній Україні: Закарпатська обл. (128,4% оплати), Львівська (124,7%), Тернопільська (119,3%).

    Менше всього сплачують за комуналку в Донецькій області (80,6%), Луганській (81,4%) та у м. Київ (90,7%).

    Найбільша заборгованність українців – плата за газ. Опалення та гаряча вода знаходяться на другому місці. Так, на кінець березня 2019 р. заборгованість населення зі сплати за постачання газу становила 32,2 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 22,4 млрд грн. За іншими видами комунальних послуг заборгованність складає менше 5 млрд грн.

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