Експерт розповів, як Україні захистити свої економічні інтереси в Азовському морі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак

На думку Бадрака, українському військово-політичному керівництву «потрібно дивитися більш широко, ніж просто на військовий сценарій»

Україна швидко втратила Крим через відсутність протягом 20 років соціальної політики на півострові.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

«Будь-яка соціальна нестабільність на користь РФ. Росія має досвід з розробки таких сценаріїв у Севастополі, коли залучала українських працівників для роботи в інфраструктурі Чорноморського флоту, а це до 30 тисяч людей. Їм свідомо сплачували неспівставно більше за інших українців, які працювали в інших сферах. Так само і серед військових. Офіцери Чорноморського флоту отримували більше, ніж офіцери ВМС України. Всі ці надання квартир, усілякі пільги Росія використовувала проти України», - зазначив Бадрак.

Він підкреслив, що українському військово-політичному керівництву «потрібно дивитися більш широко, ніж просто на військовий сценарій».

«Слід дивитися, безумовно, і на соціальні аспекти. Взагалі-то є справедлива думка, що Україна так швидко і легко втратила Крим через відсутність протягом 20 років соціальної політики на півострові. Тому соціальна політика на Приазов’ї є дуже тонкою справою, на яку слід звернути велику увагу», - заявив експерт.

Він додав, що флот та сили, якими сьогодні може оперувати Україна, є «неспівставно малими і слабкими порівняно з російськими». «Ми не можемо створити якісь реальні воєнні загрози для Росії. Але захищати себе і свої інтереси потрібно. Саме тому я кажу про залучення третіх країн для посередництва у нашому конфлікті з РФ», - підкреслив Бадрак.