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    Експерт викрив ідею «Слуг народу»: Потураєв робив виїздні телестудії ще для Кучми

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    <p>&laquo;Слуги&raquo; експлуатують ідею 20-річної давнини?</p> - Експерт викрив ідею «Слуг народу»: Потураєв робив виїздні телестудії ще для Кучми

    «Слуги» експлуатують ідею 20-річної давнини?

    Журналіст розповів, як нинішній нардеп монобільшості робив аналогічні виїздні студії для Пінчука і Кучми

    Виїздні студії, які президентська партія «Слуга народу» збирається запустити в рамках мовлення свого інтернет-канал «Слуга-ТВ» (який поки що тільки у планах), - це повторення проєкту вуличне телебачення, яке фінансував олігарх Віктор Пінчук під президентську кампанію Леоніда Кравчука у 1999-у році. Про це повідомив журналіст Дмитро Корнійчук.

    Корнійчук також вказав, що до роботи у тому проєкті долучився і Микита Потураєв - політтехнолог, нині нардеп, а під час президентських виборів - радник та довірена особа Володимира Зеленського.

    «Тоді він обслуговував інтереси Віктора Пічнчука», - зазначив журналіст.

     

    Як повідомлялось, президентська партія «Слуга народу» збирається запустити свій інтернет-канал «Слуга-ТВ». Тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів, заплановані виїздні студії. У канал вкладуть гроші, які партія отримала з бюджетного фінансування.

    телебачення фінансування Віктор Пінчук журналіст партія Слуга народу Микита Потураєв
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