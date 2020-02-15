Експерт викрив ідею «Слуг народу»: Потураєв робив виїздні телестудії ще для Кучми



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«Слуги» експлуатують ідею 20-річної давнини?

Журналіст розповів, як нинішній нардеп монобільшості робив аналогічні виїздні студії для Пінчука і Кучми

Виїздні студії, які президентська партія «Слуга народу» збирається запустити в рамках мовлення свого інтернет-канал «Слуга-ТВ» (який поки що тільки у планах), - це повторення проєкту вуличне телебачення, яке фінансував олігарх Віктор Пінчук під президентську кампанію Леоніда Кравчука у 1999-у році. Про це повідомив журналіст Дмитро Корнійчук.

Корнійчук також вказав, що до роботи у тому проєкті долучився і Микита Потураєв - політтехнолог, нині нардеп, а під час президентських виборів - радник та довірена особа Володимира Зеленського.

«Тоді він обслуговував інтереси Віктора Пічнчука», - зазначив журналіст.

Як повідомлялось, президентська партія «Слуга народу» збирається запустити свій інтернет-канал «Слуга-ТВ». Тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів, заплановані виїздні студії. У канал вкладуть гроші, які партія отримала з бюджетного фінансування.