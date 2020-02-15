«Слуги» за бюджетні гроші запустять своє інтернет-телебачення
Партія в збирається запустити свій інтернет-канал
Президентська партія «Слуга народу» збирається запустити свій інтернет-канал «Слуга-ТВ». Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
Студію розмістять у КВЦ «Парковий», який оголосили офіційним офісом партії.
Кравчук повідомила, що тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів, вихздні студії.
У канал вкладуть гроші, які партія отримала з бюджетного фінансування.
Як повідомлялось, у Києві сьогодні у офісному центрі «Парковий» проходить з'їзд партії «Слуга народу».
Керівник цієї політичної сили і перший заступник глави однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що т
ретій етап з'їзду партії «Слуга народу» оновить склад ради партії.
Джерело: LB.ua