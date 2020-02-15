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    «Слуги» за бюджетні гроші запустять своє інтернет-телебачення

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    Студію розмістять у КВЦ &laquo;Парковий&raquo;, який оголосили офіційним офісом партії - «Слуги» за бюджетні гроші запустять своє інтернет-телебачення
    Студію розмістять у КВЦ «Парковий», який оголосили офіційним офісом партії

    Партія в збирається запустити свій інтернет-канал

    Президентська партія «Слуга народу» збирається запустити свій інтернет-канал «Слуга-ТВ». Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

    Студію розмістять у КВЦ «Парковий», який оголосили офіційним офісом партії.

    Кравчук повідомила, що тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів, вихздні студії.

    У канал вкладуть гроші, які партія отримала з бюджетного фінансування.

    Як повідомлялось, у Києві сьогодні у офісному центрі «Парковий» проходить з'їзд партії «Слуга народу».

    Керівник цієї політичної сили і перший заступник глави однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що т

    ретій етап з'їзду партії «Слуга народу» оновить склад ради партії.

    Джерело: LB.ua

    телебачення гроші партії фінансування партія Слуга народу
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