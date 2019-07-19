Експерти назвали єдину партію, яка виконала свою передвиборчу програму на 100%



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Фото: пресслужба «Народного фронту»

Верховна Рада розглянула 1190 законопроектів, ініційованих представниками «Народного фронту»

«Народний фронт» на 100 процентів виконав свою передвиборчу програму.

Про це йдеться у дослідженні порталу «Слово і діло» за результатами роботи Верховної Ради України.

За даними прес-служби партії «Народний фронт», усього за час роботи парламенту VIII-го скликання народними депутатами фракції було зареєстровано 4318 законопроектів (32% від усіх).

Верховна Рада розглянула 1190 законопроектів, ініційованих представниками «Народного фронту».

З них ухвалено: законів – 330, постанов - 418, законопроектів у першому читанні - 74.

Ключові рішення:

1. Конституційні зміни щодо стратегічного курсу держави на членство в ЄС і НАТО

2. Закон про національну безпеку

3. Припинення дії договору про «дружбу» з РФ

4. Закон про деокупацію Донбасу

5. Звернення до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва «Північного потоку-2»

6. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної

7. Запровадження квот для української мови на радіо і телебаченні

8. Запровадження нової української школи - Закон про освіту

9. Декомунізація

10. Запровадження децентралізації

11. Закони щодо впровадження судової реформи

12. Створення Вищого антикорупційного суду

13. Закон про Національну поліцію

14. Впровадження системи прозорих держзакупівель «Прозорро»

15. Закон про акціонерні товариства («Укрнафту» повернуто під контроль держави)

16. Низка законів для становлення автокефалії Православної церкви України

17. Спрощення процедури закупівлі для Міністерства оборони

18. Закон про кібербезпеку

19. Закони щодо забезпечення роботи Національного антикорупційного бюро України

20. Впровадження обов’язкового електронного декларування статків чиновників

21. Створення суспільного телерадіомовлення

22. Закони з підтримки українського кіновиробництва та книгодрукування.

23. Спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)

24. Закон «Маски-шоу стоп»

25. Зниження податкового навантаження (ЄСВ зменшено з 41 до 22%)

26. Кодекс України з процедури банкрутства

27. Запровадження «єдиного вікна» на митниці

28. Закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

29. Збільшення одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців

30. Компенсація оренди житла військовим

31. Встановлення рівних можливостей для жінок та чоловіків під час проходження служби в ЗСУ

32. Пакет законів в рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, посилення відповідальності за несплату аліментів

33. Закон про дорожній фонд