Експерти пояснили, яку назву може отримати нова єдина помісна церква в Україні



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Хресний хід Української православної церкви (Київського патріархату), 28 липня 2018 року (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Питання стосовно назви автокефальної Української церкви досі відкрите

Інститут світової політики підготував аналітичну записку «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». У ній експерти зробили прогноз щодо можливої назви нової єдиної помісної церкви.

Відомо, що питання стосовно назви автокефальної Української церкви досі є відкритим. В усіх офіційних документах наразі фігурує назва «Православна церква в Україні». Але велика група релігійних діячів та політиків виступають за те, щоб залишити традиційну назву Українська православна церква. Проблемою є те, що ця назва вже закріплена за УПЦ МП. А, згідно з законодавством, партії, бренди, компанії і т.д. не можуть повторювати назви аналогічних організацій. Тому можливим є те, що Верховна Рада таки проголосує за законопроект №5309 «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України»

Це може викликати нову хвилю невдоволень серед прихильників УПЦ МП. Але можна зробити прогноз, що після утворення автокефальної Української Церкви, як найбільшої організації, визначення її канонічного статусу, УПЦ МП вже не зможе організувати масові протести проти подібних законів. Ту частину УПЦ Московського патріархату, що захоче залишатися під керівництвом Москви, може бути перейменовано на «Екзархат РПЦ в Україні».

Детальніше читайте тут: «Автокефалія: чого очікувати після її отримання (дослідження)»