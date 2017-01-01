Експерти прогнозують подорожчання палива через блокування терміналу в Новоград-Волинському

Дизельне паливо може зрости в ціні на 1,5 грн/л

Блокування терміналу в Новоград-Волинському неминуче призведе до скорочення диверсифікації джерел поставок дизельного палива, а також до чергового витка цін для споживачів, як мінімум, на $40-60/т або від 1 до 1,50 грн/л в роздробі незалежно від кон'юнктури ринку і курсу валют. Таку думку висловили в Нафтогазовій Асоціації України (НАУ),



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Дизельне паливо може зрости в ціні на 1,5 грн/л

Блокування терміналу в Новоград-Волинському неминуче призведе до скорочення диверсифікації джерел поставок дизельного палива, а також до чергового витка цін для споживачів, як мінімум, на $40-60/т або від 1 до 1,50 грн/л в роздробі незалежно від кон'юнктури ринку і курсу валют. Таку думку висловили в Нафтогазовій Асоціації України (НАУ), повідомляє enkorr.

Представники громадських організацій, які влаштували акцію протесту біля терміналу, власником якого є компанія «Прикарпатзахідтранс», стверджують, що їхні дії спрямовані проти контрабанди палива та ухилення від сплати податків. При цьому жодне з обвинувачень не підтверджено цифрами і фактами з офіційних джерел.

«Нафтогазова Асоціація наполягає, що подібні дії завдають непоправної шкоди як діловій репутації країни, так і рядовим споживачам», - йдеться в заяві Асоціації.

Асоціація підготувала офіційні запити до Адміністрації президента, Кабміну, МВС, СБУ, АМКУ, ДФС, до профільних міністерств і відомств, а також до міжнародних організацій з проханням вплинути на ситуацію, яка може серйозно дестабілізувати ринок палива в Україні.

Як повідомляв enkorr, 23 листопада термінал в Новоград-Волинському, звідки відбувається відвантаження російського дизельного палива, був оточений невідомими людьми, які заявили про намір блокувати його роботу.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн вважає, що блокування джерела поставок 25% обсягів дизельного палива в країну викличе зростання цін, що буде вигідно перш за все найбільшим конкурентам російського продукту - білоруським експортерам і заводу «Укртатнафта», який контролюється Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, найбільшими одержувачами трубопровідного дизпалива в першому півріччі 2017 р. були аграрний сектор, «Укрзалізниця» і підприємства «Метінвесту». Зокрема, аграріям було відвантажено 110 тис. т «трубопровідного» ДТ, залізниця отримала 76,5 тис. т, а металургійні підприємства «Метінвесту» - 49,5 тис. т. Решта промислового сектору безпосередньо «з труби» отримала 11, 8 тис. т.