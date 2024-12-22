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Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж
За останню добу кордон перетнули понад 150 тисяч осіб
фото: ДПСУ

Попри збільшення кількості перетинів кордону, суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом не спостерігається

 

У передріздвяний період значно зріс пасажиропотік через державний кордон України. За останню добу його перетнули понад 150 тисяч осіб – це один із найвищих показників за останні роки. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Найбільше зростання спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Однак, попри збільшення кількості перетинів кордону, суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом не спостерігається: в обидва напрямки кордон перетнули в середньому по 75 тисяч осіб.

Збільшений пасажиропотік призводить до утворення черг на кордоні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, напередодні Різдвяних свят у пунктах пропуску на українському кордоні великі черги. В очікуванні перебувають сотні транспортних засобів. За даними прикордонників, найбільші черги наразі спостерігаються на кордоні із Польщею. На різних КПП на виїзд з України до Польщі очікують 550 автівок та 83 автобуси. Найбільші затори зафіксовані у пунктах пропуску «Краківець», «Смільниця», «Нижанковичі» та «Шегині».

До слова, асоціація «Сила фермерів» у Молдові заявила, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи продовження обмежень на імпорт зернових.

Фермери кажуть, що стурбовані зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хочуть через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, а проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію. 

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Теги: обмеження Різдвяні свята Польща кордон

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