Експерти розказали про свіжі факти тиску на українців у Криму



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Зокрема, будуть оприлюднені результати моніторингу блокувань українських інтернет-ЗМІ на території Криму

31 серпня в ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Тиск на українців та обмеження доступу до українських сайтів у Криму».

Учасники прес-конференції - Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи; Ірина Сєдова, медіакоординаторка Кримської правозахисної групи - представлять свіжі дослідження Кримської правозахисної групи, а саме про факти тиску на українців у Криму; результати моніторингу судових рішень, за якими українців у Криму карають за відсутність російських документів; результати моніторингу блокувань українських інтернет-ЗМІ на території Криму.

Дивіться трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, член Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін повідомив, що в анексованому Криму не залишилося жодної школи з українською мовою навчання.