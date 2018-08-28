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    Наука та освіта

    В окупованому Криму не залишилося шкіл з українською мовою навчання

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    В окупованому Криму не залишилося шкіл з українською мовою навчання

    На півострові також закрили понад половину кримськотатарських шкіл

    В анексованому Криму не залишилося жодної школи з українською мовою навчання. Про це в ефірі «Радіо Крим.Реалії» повідомив член Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.

    «З семи українських шкіл, які були до моменту окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведено на російську або змішану мову навчання, де є класи з українською мовою навчання. Але більшість класів з російською мовою навчання», – зазначив Кузьмін.

    У той же час член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв додав, що на півострові із 16 шкіл з кримськотатарською мовою навчання залишилося сім.

    «За офіційними даними так званого міністерства освіти, науки і молоді Криму в 2017/2018 роках функціонує 7 муніципальних освітніх закладів з кримськотатарською мовою навчання, 4 – з російською і кримськотатарською мовами навчання і п'ять освітніх установ, що змінили статус школи кримськотатарської мови навчання на загальноосвітні заклади. Тобто, без визначення мови навчання», – сказав Барієв.

    Російська влада Криму звела до мінімуму кількість годин кримськотатарської та української мов у загальноосвітніх школах. Про те, що влада позбавляє кримських татар можливості вивчати рідну мову в школах, заявляли представники Меджлісу кримськотатарського народу.

    Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що безоплатна середня освіта в Україні гарантована Конституцією, і будь-які форми тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких коштів є неприпустимими.

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