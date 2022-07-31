Турецькі ЗМІ повідомили, коли до Стамбула прибуде перший караван із українським зерном
Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки
Перший караван з українським зерном може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня. Після цього продовольство вирушить у Сомалі, повідомляє CNN Turk.
За даними видання, караван складатиметься з 16 суден. Першою зупинкою стане Стамбул. Кораблі будуть відстежуватися безпілотниками і супутниками.
Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки, зокрема в Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе близько півтора місяця.
Нагадаємо, що угода про «зерновий коридор» була підписана в Стамбулі 22 липня.
Також прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодікея», яке перевозило вкрадене росіянами українське зерно.
Як відомо, Росія організувала системну програму грабежу, націлену на українські національні активи – насамперед сталь і пшеницю, а також промислові інструменти, використовувані при їх виробництві та переробці.
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