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    Експрезидента Франції судитимуть за незаконне фінансування виборчої кампанії

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    Експрезидента Франції судитимуть за незаконне фінансування виборчої кампанії

    Касаційний суд Франції остаточно відхилив апеляцію Саркозі

    Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченням у незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії 2012 року. Про це повідомляє Associated Press.

    Касаційний суд 1 жовтня остаточно відхилив апеляцію Саркозі, підтвердивши судовий розгляд кримінальної справи проти нього.

    Саркозі стикається зі звинуваченнями в тому, що його президентська кампанія коштувала набагато більше законного ліміту в 22,5 млн євро, і він намагався приховати надлишкові витрати обманним шляхом.

    Претензії зосереджені на тому, чи знав він про передбачуване неправдивому виставлення рахунків і шахрайстві, пов'язаному з компанією зв'язків з громадськістю Bygmalion, деякі з керівників якої визнали неправдиву бухгалтерську практику.

    Саркозі зіткнувся з численними корупційними розслідуваннями з моменту відходу з президентського поста в кінці свого п'ятирічного строку в 2012 році.

    Влітку Касаційний суд Парижа відхилив клопотання Саркозі, який виступав проти передачі до суду справи, за якою він обвинувачується в спробах тиску на слідство, в тому числі шляхом підкупу.

    Нагадаємо, в жовтні минулого року колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову програв апеляцію по справі Bygmalion, де його звинувачують у незаконному перевищення максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року.

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