Екстрадиція Коломойського неможлива - Рябошапка



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Олігарх Ігор Коломойський

Генпрокурор заявив, що Україна не видаватиме Коломойського іншим державам

Олігарха Ігоря Коломойського Україна не видаватиме на запити щодо екстрадиції інших країн, оскільки він є громадянином України, а українське законодавство забороняє видачу своїх громадян.

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, відповідаючи на запитання, як відреагує Україна, якщо будуть міжнародні доручення щодо екстрадиції Коломойського, наприклад, до США повідомляє Укрінформ.

«Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України до іншої держави, тому що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Це не залежить — це Коломойський чи якась інша людина», - сказав Рябошапка.

На запитання журналістів щодо того, що Коломойський є громадянином не тільки України, генпрокурор уточнив, що Україна визнає його своїм громадянином, «незалежно від того, має він два чи три паспорти інших країн».

Нагадаємо, навесні цього року видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.

У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського.