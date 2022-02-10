Електронне голосування не на часі. Ексчлен ЦВК оцінила ідею Зеленського про онлайн-вибори

Алла Басалаєва пояснила, з яких причин запровадження електронних виборів не можна вважати своєчасним

На думку юристки, використовувати електронне голосування можна лише за умови, що система є безпечною та надійною

Ініціатива влади із запровадження в Україні електронного голосування на виборах не є своєчасною. Про це в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес» розповіла Колишня членкиня Центральної виборчої комісії, глава комітету з виборчого права Національної асоціації адвокатів України Алла Басалаєва.

Басалаєва зазначила, що зважаючи на умови гібридної війни, а також систематичні спроби зловмисників зламати сайти органів державної влади, наразі краще зосередитись на інших питаннях виборчого законодавства. Наразі уникнути ризиків втручання у нову систему, на думку Баслаєвої, буде нелегко.

Юристка пояснила, що деякі країни наразі вже застосовують електронне голосування або планують це робити, тож міжнародні інституції, зокрема такі, як Венеціанська комісія Ради Європи, вже неодноразово звертали увагу на основні ризики запровадження нової системи, які мають першочергове значення – питаннях надійності та безпеки, а також уникнення можливості несанкціонованого втручання.

«Зважаючи на це, комісія рекомендувала використовувати електронне голосування лише за умови, що система є безпечною та надійною. Крім того, усе має відбуватись на умовах прозорості. Також громадяни повинні мати нагоду одержати підтвердження свого вибору та виправити його в разі допущення помилки. Як зауважила комісія, при дотриманні вказаних умов, електронне голосування не буде суперечити положенням Кодексу належної практики у виборчих справах та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – зазначила ексчленкиня ЦВК.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців розкритикував ініціативу Зеленського щодо електронного голосування. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив: якщо буде запроваджено електронне голосування, то ефективність механізму купівлі голосів зросте до 90-100%, оскільки діятимуть пункти по купівлі голосів, які неможливо буде перевірити, і де виборець здійснюватиме волевиявлення під наглядом «контролера».

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